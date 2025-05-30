Делегация РФ отправляется в Стамбул и будет 2 июня готова к новому раунду

Российская делегация переговорщиков отправляется в Стамбул, с утра 2 июня она будет готова ко второму раунду переговоров с Украиной. Об этом сообщил Дмитрий Песков.

«Будет согласовываться перечень условий для временного перемирия. Возможно, безопасность судоходства в Черном море так или иначе станет их составной частью», - добавил он.

Положения проектов меморандумов с российской и украинской стороны не могут быть обнародованы заранее, они будут обсуждаться в ходе переговоров в Стамбуле, подчеркнул Песков.

Российский лидер также готов к переговорам с Украиной на высшем уровне, однако сначала надо достигнуть результата на уровне делегаций двух государств, отметил Песков. Он добавил, что в Стамбуле будут переговоры именно между Россией и Украиной - будущее европейской безопасности нужно обсуждать с европейцами.

Как и три года назад, первый раунд переговоров состоялся во дворце Долмабахче в Стамбуле, рабочем офисе турецкого лидера. 16 мая стороны общались около двух часов. Киев пока не дал однозначного ответа относительно того, собирается ли делегация Украины принять участие во втором раунде.