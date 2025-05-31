Reuters: боксеры будут проходить обязательные гендерные тесты

Боксеры, участвующие в соревнованиях под эгидой Международной спортивной организации World Boxing, будут проходить обязательное гендерное тестирование перед выходом на ринг. Об этом сообщает агентство Reuters.

«World Boxing заявила, что ее цель - обеспечить равные условия для мужчин и женщин», - говорится в сообщении агентства.

В World Boxing также заявили, что оскандалившаяся на последних Олимпийских играх в Париже Иман Хелиф из Алжира не будет допущена к участию в соревнованиях по боксу среди женщин, пока не пройдет гендерное тестирование.

Напомним, Хелиф является обладательницей олимпийского золота парижских игр, несмотря на проваленных гендерный тест. В финале в весовой категории до 66 килограммов она боксировала с китаянкой Ян Лю, над который одержала победу.

Позже Международная ассоциация бокса инициировала проведение генетической экспертизы, результаты которой показали, что Хелиф имеет мужские XY-хромосомы. Это вызвало скандал в спортивном мире.