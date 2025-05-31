МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Reuters: боксеры будут проходить обязательные гендерные тесты

Таким образом международная ассоциация, курирующая олимпийский и любительский бокс, планирует создать равные условия для мужчин и женщин.
Ян Брацкий 2025-05-31 00:50:56
© Фото: Ciro Fusco, Keystone Press Agency, Globallookpress

Боксеры, участвующие в соревнованиях под эгидой Международной спортивной организации World Boxing, будут проходить обязательное гендерное тестирование перед выходом на ринг. Об этом сообщает агентство Reuters.

«World Boxing заявила, что ее цель - обеспечить равные условия для мужчин и женщин», - говорится в сообщении агентства.

В World Boxing также заявили, что оскандалившаяся на последних Олимпийских играх в Париже Иман Хелиф из Алжира не будет допущена к участию в соревнованиях по боксу среди женщин, пока не пройдет гендерное тестирование.

Напомним, Хелиф является обладательницей олимпийского золота парижских игр, несмотря на проваленных гендерный тест. В финале в весовой категории до 66 килограммов она боксировала с китаянкой Ян Лю, над который одержала победу.

Позже Международная ассоциация бокса инициировала проведение генетической экспертизы, результаты которой показали, что Хелиф имеет мужские XY-хромосомы. Это вызвало скандал в спортивном мире.

#Спорт #бокс #гендерный тест #иман хелиф #World Boxing
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Патрон против дрона
2
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
3
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
4
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
5
Вьетнам. Оружие Победы
6
Северный десант
7
Высшая школа ПВО
8
Фрегаты 11356. Россия/Индия
9
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
10
Броневики СВО. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 