Обследование подтвердило мужской пол чемпионки ОИ в Париже Хелиф

В Европе подвели черту под длительными спорами о половой принадлежности олимпийской чемпионки по боксу из Алжира Иман Хелиф. В этом решил разобраться журналист из Франции. Так, согласно полученным из медицинской карты данным, Хелиф является мужчиной.

Согласно опубликованным изданием Le Correspondant сведениям, еще в июне 2023 года два медицинских специалиста в отчете заявили о наличии патологии у спортсменки из Алжира, указав на дефицит альфа-5-редуктазы II типа, что является нарушением полового развития, встречающимся только у биологических мужчин, и генетическую аномалию, влияющую на нормальное развитие половых органов ребенка.

Кроме этого, медицинские тесты и МРТ показали наличие у спортсменки тестикул (семенники. - Прим. ред.) и «микропенис» при отсутствии матки, гормональный тест выявил у спортсменки типичный для мужчин уровень тестостерона. При рождении детей мужского пола с такой аномалией - из-за наличия деформированных гениталий - по ошибке часто относят к женскому полу.

Напомним, что на летних Олимпийских играх в Париже 25-летняя алжирская боксерша Иман Хелиф получила золото женского турнира в весовой категории до 66 килограммов. Она победила китаянку Ян Лю. Тогда же появились После боя Хелиф появились слухи о том, что она трансгендер. На это указала ее внешность и физическая сила, которая в разы превосходит женскую.

Международная ассоциация бокса (IBA) проводила генетические тесты, которые доказали, что спортсменка Хелиф имеет мужские ХY-хромосомы.