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Провалившая гендерный тест боксерша Хелиф выиграла золото Олимпиады

Представительница Алжира победила китаянку Ян Лю.
Ирина Егорова 2024-08-10 00:50:49
© Фото: Enrico CalderoniAFLO,Globallookpress

Боксерша Иман Хелиф, которая представляет Алжир на Олимпийских играх в Париже стала взяла золото. В финале весовой категории до 66 кг она встретилась с китаянкой Ян Лю, над которой одержала победу.

В 2023 году спортсмена не прошла гендерный тест из-за повышенного уровня тестостерона в крови. По данным Международной ассоциации бокса (IBA), проведенные генетические тесты доказали, что спортсменка имеет мужские ХY-хромосомы.

После боя Хелиф и Юйтин на Играх разошлись слухи о том, что спортсменки являются трансгендерами. На это указывает их внешность и физическая сила, которая в разы превосходит женскую.

В Кремле ранее осудили поддержку МОК подобных псевдолиберальных проявлений, граничащих с извращениями. Москва хотела бы видеть старый МОК с его идеями олимпизма и классическим мировоззрением. 

#Спорт #бокс #Олимпийские игры #Париж #тест #трансгендер #золото #медаль #иман хелиф
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