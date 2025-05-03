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FIG присвоила нейтральный статус 43 гимнастам из России

Помимо 43 российских спортсменов, нейтральный статус получили 30 белорусских атлетов.
Ян Брацкий 2025-05-03 10:12:35
© Фото: IMAGONOUSHAD www.imago-images.de Global Look Press

Международная федерация гимнастики (FIG) присвоила нейтральный статус 43 спортсменам из России. Семнадцать из них представляют художественную гимнастику. Еще 14 обладателей нейтрального статуса занимаются спортивной гимнастикой и 12 спортсменов выступают в прыжках на батуте. Кроме того, нейтральный статус одобрен для 30 белорусских спортсменов, пишет ТАСС.

Несмотря на это, наши гимнасты не собираются выступать на международных соревнованиях под эгидой FIG, о чем они сообщили ранее. Таким образом российские атлеты протестуют против предвзятого отношения специального комитета федерации.

Многие из них неоднократно сталкивались с отказами в выдаче виз для поездки на соревнования в другую страну, не могли выступать с государственным флагом и гимном, получали отказ в допуске на соревнования по надуманным причинам.

Как заявил олимпийский чемпион Никита Нагорный, решение отказаться от дальнейший выступлений было коллективным. Последней каплей в чаше терпения россиян стал запрет на участие в торжествах по случаю Дня Победы. Спортсменам запретили поздравлять ветеранов, фотографироваться с детьми в военной форме и посещать концертные мероприятия.

Решение атлетов поддержали в Федерации гимнастики России. Ее президент Олег Белозеров пообещал добиваться отмены дискриминационных решений.

#Спорт #соревнования #нейтральный статус #гимнастика #Нагорный #FIG
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