FIG присвоила нейтральный статус 43 гимнастам из России

Международная федерация гимнастики (FIG) присвоила нейтральный статус 43 спортсменам из России. Семнадцать из них представляют художественную гимнастику. Еще 14 обладателей нейтрального статуса занимаются спортивной гимнастикой и 12 спортсменов выступают в прыжках на батуте. Кроме того, нейтральный статус одобрен для 30 белорусских спортсменов, пишет ТАСС.

Несмотря на это, наши гимнасты не собираются выступать на международных соревнованиях под эгидой FIG, о чем они сообщили ранее. Таким образом российские атлеты протестуют против предвзятого отношения специального комитета федерации.

Многие из них неоднократно сталкивались с отказами в выдаче виз для поездки на соревнования в другую страну, не могли выступать с государственным флагом и гимном, получали отказ в допуске на соревнования по надуманным причинам.

Как заявил олимпийский чемпион Никита Нагорный, решение отказаться от дальнейший выступлений было коллективным. Последней каплей в чаше терпения россиян стал запрет на участие в торжествах по случаю Дня Победы. Спортсменам запретили поздравлять ветеранов, фотографироваться с детьми в военной форме и посещать концертные мероприятия.

Решение атлетов поддержали в Федерации гимнастики России. Ее президент Олег Белозеров пообещал добиваться отмены дискриминационных решений.