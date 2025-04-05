МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российские гимнасты с нейтральным статусом отказались выступать на турнирах FIG

В Федерации гимнастики России поддержали решение спортсменов.
Сергей Лебедев 2025-04-05 13:37:33
© Фото: Sergey Elagin, Business Online, Global Look Press

Российские гимнасты отказались от выступления на соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG), несмотря на выданный ранее нейтральный статус. Такое решение они приняли из-за того, что специальный комитет FIG много раз необоснованно и предвзято отказывал нашим спортсменам в допуске к состязаниям.

Данный поступок прокомментировал президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров. Он заявил, что с уважением относиться к решению своих подопечных.

«Будем добиваться пересмотра правил, по которым специальный комитет FIG выносит дискриминационные решения»,  - добавил чиновник.

Напомним, в этом марте FIG выдала нейтральный статус двум десяткам российских спортсменов, которые представляют спортивную и художественную гимнастику. Некоторые из них уже на следующей неделе собирались выступить на этапе Кубке мира в Хорватии.

Изначально FIG отстраняла российских спортсменов от соревнований в 2022 году. Это было сделано после начала специальной военной операции.

#Спорт #соревнования #нейтральный статус #гимнастика #выступления #FIG
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
2
Броневики СВО. Часть 1
3
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
4
Ми-8. Полет в Магадан
5
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
6
СВО. Батальон штурма и разграждения
7
Пожарные в зоне СВО
8
Танковые двигатели. Дизельные
9
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
10
СВО. Инженерные войска
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 