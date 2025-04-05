Российские гимнасты с нейтральным статусом отказались выступать на турнирах FIG

Российские гимнасты отказались от выступления на соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG), несмотря на выданный ранее нейтральный статус. Такое решение они приняли из-за того, что специальный комитет FIG много раз необоснованно и предвзято отказывал нашим спортсменам в допуске к состязаниям.

Данный поступок прокомментировал президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров. Он заявил, что с уважением относиться к решению своих подопечных.

«Будем добиваться пересмотра правил, по которым специальный комитет FIG выносит дискриминационные решения», - добавил чиновник.

Напомним, в этом марте FIG выдала нейтральный статус двум десяткам российских спортсменов, которые представляют спортивную и художественную гимнастику. Некоторые из них уже на следующей неделе собирались выступить на этапе Кубке мира в Хорватии.

Изначально FIG отстраняла российских спортсменов от соревнований в 2022 году. Это было сделано после начала специальной военной операции.