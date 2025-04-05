Нагорный объяснил отказ гимнастов выступать на международных турнирах

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный назвал коллективным решение российских гимнастов отказаться от выступлений под эгидой FIG.

«Мы решили даже не обсуждать никакого нейтрального статуса. Конечно, если мы поедем, то только с флагом и гимном. Мы выступали на Олимпиаде в Токио с флагом Олимпийского комитета России и для нас это была часть нашей страны, а здесь ехать в нейтральном статусе - не совсем понятная история», - сказал Нагорный.

Специальный комитет Международной федерации гимнастики много раз необоснованно и предвзято относился к российским атлетам, считают спортсмены. Многие из них постоянно сталкиваются с отказами в визе, запретами на флаги и гимн. Некоторым не одобрили нейтральный статус по абсолютно нелепым причинам, а те, кому его все же выдали, пропадали из списков.

«Мы прошли большой путь профессиональной карьеры с флагом и гимном, отстаивая честь нашей страны. С ребятами мы понимаем, что происходит какая-то несправедливость. Определенные спортсмены не могут позволить себе поехать выступать», - уточнил Нагорный.

Напомним, в ноябре 2023 года FIG по рекомендации Международного олимпийского комитета издала специальные правила, которые регулируют условия участия нейтральных спортсменов с российским гражданством. Некоторые примеры «объективных» причин отказа нашим спортсменам граничат с абсурдом. Так, россиянам запрещено участвовать в гала-концерте ко Дню Защитника Отечества, фотографироваться с детьми в советской военной форме, подписываться на группу с анонсом Пятого всероссийского антидопингового диктанта. Эксперты спецкомитета FIG приняли римскую цифру V за один из символов спецоперации.

«Как может не поехать выступать человек из-за того, что поздравил всех с Днем Победы? Поэтому, коллективное решение команды - воздержаться от поездок на ближайшие два этапа Кубка мира», - объяснил позицию спортсменов Никита Нагорный.

Поступок российских гимнастов оценил президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров. Он заявил, что с уважением относится к решению своих подопечных и будет добиваться пересмотра правил, по которым специальный комитет FIG выносит дискриминационные решения.

Не остался в стороне и глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев. Он выразил уважение позиции гимнастов. По его мнению, они показали сплоченность и верность старому доброму принципу «один за всех и все за одного».