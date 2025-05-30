Глава МЧС призвал выстроить эффективную систему оповещения в России

Глава МЧС России Александр Куренков заявил о необходимости совершенствования систем оповещения населения. Последний пробный запуск электросирен и громкоговорителей проводился 5 марта. Куренков остался недоволен итогами проверки.

Также он отметил различный спектр средств оповещения, одним из элементов могли бы, по его мнению, стать домофоны.

«С их помощью можно доводить общий сигнал гражданской обороны "Внимание всем!"», - пояснил Куренков.

Система оповещения должна максимально охватывать население, чего в некоторых регионах сложно добиться, например на Северном Кавказе, отметил он.

Также глава ведомства считает, что необходимо модернизировать и восстанавливать укрытия и убежища во всех российских регионах. На эти цели может потребоваться 155 млрд рублей.

Всероссийская проверка системы оповещения прошла 5 марта с 10.00 до 11.00 по местному времени. В эфире теле- и радиоканалов появилось аудиовизуальное сообщение «Проводится проверка готовности системы оповещения населения!» и сигнал «Внимание всем!».

Обычно эти системы тестируют дважды в год. Они предназначены для оповещения населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.