МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Глава МЧС призвал выстроить эффективную систему оповещения в России

По его словам, последняя проверка систем проводилась 5 марта. Куренков остался недоволен ее итогами.
Ирина Егорова 2025-05-30 09:52:21
© Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press, Global Look Press

Глава МЧС России Александр Куренков заявил о необходимости совершенствования систем оповещения населения. Последний пробный запуск электросирен и громкоговорителей проводился 5 марта. Куренков остался недоволен итогами проверки.

Также он отметил различный спектр средств оповещения, одним из элементов могли бы, по его мнению, стать домофоны.

«С их помощью можно доводить общий сигнал гражданской обороны "Внимание всем!"», - пояснил Куренков.

Система оповещения должна максимально охватывать население, чего в некоторых регионах сложно добиться, например на Северном Кавказе, отметил он.

Также глава ведомства считает, что необходимо модернизировать и восстанавливать укрытия и убежища во всех российских регионах. На эти цели может потребоваться 155 млрд рублей.

Всероссийская проверка системы оповещения прошла 5 марта с 10.00 до 11.00 по местному времени. В эфире теле- и радиоканалов появилось аудиовизуальное сообщение «Проводится проверка готовности системы оповещения населения!» и сигнал «Внимание всем!».

Обычно эти системы тестируют дважды в год. Они предназначены для оповещения населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

#МЧС РФ #модернизация #опасность #система оповещения населения #громкоговорители #александр куренков
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Патрон против дрона
2
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
3
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
4
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
5
Вьетнам. Оружие Победы
6
Северный десант
7
Высшая школа ПВО
8
Фрегаты 11356. Россия/Индия
9
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
10
Броневики СВО. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 