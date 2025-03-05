В России 5 марта проверят работоспособность сирен и громкоговорителей

Всероссийская проверка системы оповещения населения пройдет 5 марта, сообщили в МЧС России. Она предполагает запуск электросирен и громкоговорителей.
Мероприятия пройдут с 10:00 до 11:00 по местному времени. Для оповещения задействуют также обязательные общедоступные телевизионные каналы и радиовещательные станции.
Во время проверки передадут сигнал «Внимание всем!». В эфире теле- и радиоканалов появится аудиовизуальное сообщение «Проводится проверка готовности системы оповещения населения!».
Работоспособность систем оповещения тестируют дважды в год. Они предназначены для оповещения населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
МЧС России призывает граждан сохранять спокойствие.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»