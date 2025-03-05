МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В России 5 марта проверят работоспособность сирен и громкоговорителей

Системы оповещения тестируют дважды в год.
Владимир Рубанов 2025-03-05 00:21:03
© Фото: Belkin Alexey news.ru, Global Look Press

Всероссийская проверка системы оповещения населения пройдет 5 марта, сообщили в МЧС России. Она предполагает запуск электросирен и громкоговорителей.

Мероприятия пройдут с 10:00 до 11:00 по местному времени. Для оповещения задействуют также обязательные общедоступные телевизионные каналы и радиовещательные станции.

Во время проверки передадут сигнал «Внимание всем!». В эфире теле- и радиоканалов появится аудиовизуальное сообщение «Проводится проверка готовности системы оповещения населения!».

Работоспособность систем оповещения тестируют дважды в год. Они предназначены для оповещения населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

МЧС России призывает граждан сохранять спокойствие.

#проверка #МЧС России #ЧС #оповещение #сирены #громкоговорители
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
2
СВО. Батальон штурма и разграждения
3
Пожарные в зоне СВО
4
Танковые двигатели. Дизельные
5
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
6
СВО. Инженерные войска
7
Военная приемка во Вьетнаме
8
Народный ОПК
9
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
10
МиГ. 85 лет в строю
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 