В России 5 марта проверят работоспособность сирен и громкоговорителей

Всероссийская проверка системы оповещения населения пройдет 5 марта, сообщили в МЧС России. Она предполагает запуск электросирен и громкоговорителей.

Мероприятия пройдут с 10:00 до 11:00 по местному времени. Для оповещения задействуют также обязательные общедоступные телевизионные каналы и радиовещательные станции.

Во время проверки передадут сигнал «Внимание всем!». В эфире теле- и радиоканалов появится аудиовизуальное сообщение «Проводится проверка готовности системы оповещения населения!».

Работоспособность систем оповещения тестируют дважды в год. Они предназначены для оповещения населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

МЧС России призывает граждан сохранять спокойствие.