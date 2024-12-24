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Глава МЧС: домофоны станут частью системы оповещения населения

Но они не заменят основные средства систем оповещения.
Никита Матосов 2024-12-24 04:26:15
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости

Домофоны интегрируют в систему оповещения населения в России, однако они не смогут заменить ее основные элементы, такие как радио и телевидение. Об этом сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков.

«Да, они станут частью системы, но не заменят ключевые средства оповещения - электросвязи, телевидение и радио», - рассказал он в беседе с РИА Новости.

На сегодняшний день основные способы оповещения включают sms-рассылки, громкоговорители, а также автомобили с экранами, которые используются в многолюдных местах.

О необходимости использовать обычные домофоны для оповещения людей Куренков говорил еще в прошлом году. По словам министра, такие решения могут быть реализованы даже в самых простых устройствах. Это позволит отправлять уведомления о ЧС в каждую квартиру.

#в стране и мире #МЧС РФ #александр куренков #система оповещения
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