Обломки украинского БПЛА повредили храм в Курске

Обломки украинских БПЛА, сбитых над Курском, повредили здание храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Пострадавших нет, указали на сайте Русской православной церкви.

«Ночью 30 мая 2025 года в результате падения обломков украинского БПЛА, сбитого над городом Курском, пострадал храм в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость"», - сообщили на интернет-портале.

Отмечается, что выбито окно и повреждена кровля храма. Сотрудники полиции оперативно провели осмотр, зафиксировали повреждения здания.

«Пострадавших нет», - добавили на сайте.

В Минобороны РФ сообщили, что минувшей ночью над Курской областью российские средства противовоздушной обороны сбили 12 дронов. В результате повредилось приемное отделение Курской городской больницы №1. Также БПЛА попали в гражданские инфраструктуры - было повреждено остекление в двух МКД, общежитии, здании Торгово-промышленной палаты. Кроме этого, пострадали четыре автомобиля.

Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что российские следователи возбудили уголовное дело в связи с массированной атакой ВСУ.