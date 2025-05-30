Над Россией за ночь сбили 27 дронов ВСУ

Российские военнослужащие минувшей ночью сбили 27 украинских беспилотников в небе над территорией РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В период с 20.00 29 мая до 07.00 30 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

По данным сообщения Минобороны, наибольшая часть сбитых дронов приходится на Белгородскую область - 15 уничтоженных БПЛА. Еще 12 дронов уничтожили над Курской областью.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить террористические атаки на территории РФ.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.