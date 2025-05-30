МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Над Россией за ночь сбили 27 дронов ВСУ

Уточняется, что уничтоженные БПЛА были самолетного типа.
2025-05-30 07:16:43
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие минувшей ночью сбили 27 украинских беспилотников в небе над территорией РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В период с 20.00 29 мая до 07.00 30 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

По данным сообщения Минобороны, наибольшая часть сбитых дронов приходится на Белгородскую область - 15 уничтоженных БПЛА. Еще 12 дронов уничтожили над Курской областью.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить террористические атаки на территории РФ.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.

#Минобороны #Россия #бпла #ВСУ #дроны
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Патрон против дрона
2
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
3
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
4
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
5
Вьетнам. Оружие Победы
6
Северный десант
7
Высшая школа ПВО
8
Фрегаты 11356. Россия/Индия
9
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
10
Броневики СВО. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 