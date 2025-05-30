Дело о теракте завели после ночной атаки ВСУ на больницу в Курске

Фасадная плитка и остекление разрушены в стационаре и поликлинике в больнице №1 им. Короткова в Курске после массированной атаки ВСУ на город минувшей ночью, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн. Осколками беспилотников также посечены три служебных автомобиля, добавил он.

«Из-за повреждения кабеля в больнице запись на прием к врачу и вызов врача на дом временно будет осуществляться по телефону 70-27-78», - уточнил Хинштейн.

Пострадавших среди пациентов и персонала нет. Также он уточнил состояние раненого мужчины, которого атака ВСУ застала, когда он был за рулем. Ему провели операцию, он находится в реанимации.

Кроме того, повреждены объекты гражданской инфраструктуры - остекление в двух МКД, общежитии, здании Торгово-промышленной палаты, также пострадали еще четыре автомобиля. Российские следователи возбудили уголовное дело, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.