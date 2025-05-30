Карасин: второй раунд переговоров пройдет в «более продвинутой стадии»

Во втором раунде переговоров Москвы и Киева будут обсуждаться конкретные вопросы, ожидается, что он пройдет «в более продвинутой стадии», заявил aif.ru председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Он также подтвердил прежний состав российской делегации во главе с помощником президента Владимиром Мединским.

«Как будет с украинской стороны - не знаю», - отметил Карасин.

Российская делегация переговорщиков отправляется в Стамбул, с утра 2 июня она будет готова ко второму раунду переговоров с Украиной, заявил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Москва подготовила проект меморандума и готова представить его украинской стороне.

Официальный Киев пока не ответил на предложение Москвы о продолжении прямых переговоров, неизвестно, приедет ли украинская делегация 2 июня в Стамбул.

Напомним, что стороны впервые после 2022 года сели за стол переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле, рабочем офисе турецкого лидера. Им удалось достичь определенных соглашений, среди которых была подготовка документа о перемирии и урегулировании конфликта.