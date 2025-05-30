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Картаполов: Россия готова к переговорам с Украиной, документы с собой

Киев пока не дал однозначного ответа относительно того, собирается ли делегация Украины принять участие во втором раунде.
Ирина Егорова 2025-05-30 12:50:44
© Фото: Kremlin Pool/Global Look Press, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Россия готова ко второму раунду переговоров, делегация готова выехать с документами в Стамбул, заявил «Звезде» председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов.

«Переговорная группа готова выехать, документы, которые мы должны им представить, у нас с собой имеются. Мария Захарова об этом сказала. Мы готовы, будем смотреть за партнерами», - добавил политик.

Также он отметил, что перед очередным раундом у Киева наступает «приступ истерии и обострения всех их головных болезней». Украина пытается провоцировать Россию на ответные удары, чтобы сорвать переговоры, заявил политик.

Киев до сих пор не дал официального ответа о своих планах на 2 июня по поводу второго раунда переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле. Москва оперативно разработала меморандум по всем аспектам преодоления первопричин кризиса. Состав российской делегации на втором раунде будет тем же - возглавлять группу будет помощник президента Владимир Мединский.

Ожидается, что на встречу в Стамбуле прибудут представители США, Германии, Франции и Великобритании.

#Россия #Украина #Андрей Картаполов #переговоры #стамбул #наш эксклюзив #урегулирование
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