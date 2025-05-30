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ВСУ перепутали позиции в Зеленом Поле и снабжали шоколадками бойцов ВС РФ

Продвижение российских штурмовиков оказалось таким стремительным и незаметным, что враг подчас по несколько дней не понимал, где находятся свои, а где - чужие.
Павел Кольцов 2025-05-30 10:57:56
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент «Звезды» Павел Кольцов работает в зоне специальной военной операции. Он пообщался с российскими штурмовиками, которые освобождали населенный пункт Зеленое Поле на территории Донецкой Народной Республики. 

Командир штурмовой группы с позывным Мурза рассказал, что благодаря умелым действиям противник не сразу понял, что на некоторых позициях уже находились наши бойцы, а не украинские боевики. 

«Мы так стремительно зашли в этот поселок, в этот дом... Оттуда убежали уже. Либо связи не было, либо еще что. Пару дней противник думал, что это ихние сидят. Скидывали нам "сухое", "мокрое". Ну, продовольствие. Шоколадки там, энергетики - нормально», - усмехнулся штурмовик. 

А командир штурмовой группы с позывным Мавроди рассказал, как по ночам получалось очищать от врага укрепления всего лишь одним человеком. Для такой задачи подбирался опытный боец, который умел правильно двигаться. Он незаметно подбирался к блиндажам и закидывал туда самодельные фугасные заряды. Все это было возможно потому, что неприятель даже не знал, что российские войска в принципе находятся в Зеленом Поле. 

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боев за Зеленое Поле. Напомним, населенный пункт освободили подразделения 5-й гвардейской общевойсковой армии из состава группировки войск «Восток».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#ДНР #Донбасс #освобождение #штурмовики #наш эксклюзив #мавроди #Зеленое Поле #Мурза
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