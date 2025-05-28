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Опубликованы кадры боев за Зеленое Поле в ДНР

Населенный пункт в ходе активных наступательных действий освободили военнослужащие 5-й гвардейской общевойсковой армии из состава группировки войск «Восток».
2025-05-28 13:39:23
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России продемонстрировало кадры боев за населенный пункт Зеленое Поле в Донецкой Народной Республике. О его освобождении российское оборонное ведомство сообщило несколько часов назад. 

В МО РФ уточнили, что населенный пункт взяли под контроль военнослужащие 5-й гвардейской общевойсковой армии из состава группировки войск «Восток». Бойцы развернули на освобожденной земле российские флаги. 

Штурмовые подразделения поддерживались авиацией, артиллерией и расчетами беспилотников. Военнослужащие прорвали оборону неприятеля и вошли в населенный пункт. Подавив основные очаги сопротивления, штурмовики занялись зачисткой. В итоге они проверили 460 строений и установили полный контроль над Зеленым Полем. 

Ранее российское оборонное ведомство опубликовало кадры освобождения населенного пункта Беловоды в Сумской области. Это село взяли под контроль подразделения из состава группировки войск «Восток».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#ДНР #Донбасс #освобождение #спецоперация #группировка восток #Зеленое Поле
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