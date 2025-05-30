МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Небензя: Россия будет продолжать СВО, пока Киев бьет по гражданским

Постпред России при ООН Василий Небензя поставил Украину перед выбором: мир по итогам переговоров или поражение на поле боя.
Ян Брацкий 2025-05-30 00:23:31
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com

Россия будет продолжать специальную военную операцию до тех пор, пока киевский режим не прекратит провоцировать Москву, нанося удары по гражданской инфраструктуре. Об этом предупредил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«До тех пор пока в Киеве будут пытаться затянуть войну и провоцировать Россию, нанося удары по жилой и гражданской инфраструктуре на нашей территории, мы будем продолжать нашу специальную военную операцию и уничтожать объекты, связанные с военным потенциалом киевского режима», - сказал дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.

По словам Небензи, у Киева есть выбор: мир по итогам переговоров или неминуемое поражение на поле боя.

Напомним, 2 июня в Стамбуле должен состояться второй раунд российско-украинских переговоров. Стороны обменяются меморандумами о прекращении огня. В документах изложены позиции Москвы и Киева по условиям будущего урегулирования.

От России поедет та же делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским.

Между тем, Россия пока не получала от украинской стороны согласия на повторную встречу в указанную дату, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

#ООН #Украина #конфликт #переговоры #стамбул #небензя
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Патрон против дрона
2
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
3
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
4
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
5
Вьетнам. Оружие Победы
6
Северный десант
7
Высшая школа ПВО
8
Фрегаты 11356. Россия/Индия
9
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
10
Броневики СВО. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 