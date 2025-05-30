Небензя: Россия будет продолжать СВО, пока Киев бьет по гражданским

Россия будет продолжать специальную военную операцию до тех пор, пока киевский режим не прекратит провоцировать Москву, нанося удары по гражданской инфраструктуре. Об этом предупредил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«До тех пор пока в Киеве будут пытаться затянуть войну и провоцировать Россию, нанося удары по жилой и гражданской инфраструктуре на нашей территории, мы будем продолжать нашу специальную военную операцию и уничтожать объекты, связанные с военным потенциалом киевского режима», - сказал дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.

По словам Небензи, у Киева есть выбор: мир по итогам переговоров или неминуемое поражение на поле боя.

Напомним, 2 июня в Стамбуле должен состояться второй раунд российско-украинских переговоров. Стороны обменяются меморандумами о прекращении огня. В документах изложены позиции Москвы и Киева по условиям будущего урегулирования.

От России поедет та же делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским.

Между тем, Россия пока не получала от украинской стороны согласия на повторную встречу в указанную дату, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.