Захарова: украинская позиция по переговорам с Россией лишена четкости

Позиция Киева по поводу продолжения переговоров С Россией не имеет четкости. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

«Это прямая история о том, как идет шоу, как человек, который всю свою жизнь был заточен на аплодисменты, лайки и какую-то такую реакцию внешнего проявления, хочет в данном случае собрать внимание на себя, нет четкости в позиции», - сказала она.

Представитель МИД РФ также добавила, что глава российской делегации регулярно сообщает о своих планах. Кроме этого, Захарова сообщила, что состав делегации России будет тем же на втором раунде переговоров в Стамбуле.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что российская делегация готова предоставить украинской стороне меморандум по урегулированию в процессе следующих переговоров в Стамбуле, которые должны состояться 2 июня. Однако Россия пока не получила ответ Украины на это предложение, заявил Кремль.