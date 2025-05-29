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Захарова: украинская позиция по переговорам с Россией лишена четкости

Мария Захарова также добавила, что глава российской делегации регулярно сообщает о своих планах.
Дарья Ситникова 2025-05-29 23:09:05
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press

Позиция Киева по поводу продолжения переговоров С Россией не имеет четкости. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

«Это прямая история о том, как идет шоу, как человек, который всю свою жизнь был заточен на аплодисменты, лайки и какую-то такую реакцию внешнего проявления, хочет в данном случае собрать внимание на себя, нет четкости в позиции», - сказала она.

Представитель МИД РФ также добавила, что глава российской делегации регулярно сообщает о своих планах. Кроме этого, Захарова сообщила, что состав делегации России будет тем же на втором раунде переговоров в Стамбуле.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что российская делегация готова предоставить украинской стороне меморандум по урегулированию в процессе следующих переговоров в Стамбуле, которые должны состояться 2 июня. Однако Россия пока не получила ответ Украины на это предложение, заявил Кремль.

#Россия #Украина #Захарова #МИД РФ #переговоры
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