Путин принял в Кремле вдову экс-премьера Японии Абэ

Владимир Путин принял в Кремле вдову бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Акиэ Абэ находится в Москве.

Синдзо Абэ занимал пост премьер-министра Японии в 2006-2007, а потом в 2012-2020 годы. Он выступал за укрепление связей с Москвой и заключение мирного договора между Россией и Японией.

За годы работы у него сложились прочные отношения с Владимиром Путиным. Они встречались в общей сложности 27 раз и обращались друг к другу на «ты».

Между Москвой и Токио были заключены договоренности в энергетике и хозяйственной деятельности на южных Курильских островах, приостановленные весной 2022 года из-за санкций.

Абэ ушел в отставку в сентябре 2020 года по состоянию здоровья. Бывший премьер был убит 8 июля 2022 года в городе Нара на острове Хонсю. Военнослужащий ВМС Тэцуе Ямагами выстрелил в него из дробовика. Он утверждал, что Абэ связан с группой, из-за которой у его семьи были финансовые проблемы.