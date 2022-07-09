Убийца Абэ назвал мотивы своего преступления

По словам жителя префектуры Нара, его мать была втянута в определенную группу лиц, к которой принадлежал бывший премьер Японии.

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По данным прессы, убийца бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ признался в мотивах своего преступления. По словам жителя префектуры Нара Тэцуя Ямагами, его мать была завербована определенной группой лиц.

Ямагами пояснил, что премьер Абэ принадлежал к этой группе лиц. В итоге мать преступника столкнулась с серьезными финансовыми трудностями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

«Моя мать была втянута в эту группу. Сделала для нее большое пожертвование, из-за чего жизнь нашей семьи пошла под откос», - приводит слова убийцы агентство.

Не уточняется, о какой «определенной группе лиц» идет речь. Ранее Тэцуя Ямагами заявил, что «был недоволен» политиком, поэтому «хотел его убить».

Напомним, 8 июля на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ было совершено покушение. Политика атаковали, когда он выступал на улице города Нара в рамках своей предвыборной кампании. В результате случившегося Абэ был ранен. Его оперативно госпитализировали с кровотечением.

Позднее стало известно, что Синдзо Абэ скончался в больнице после совершенного на него покушения. Ему было 67 лет. За почти 2 800 дней на посту премьера политическое долгожительство он заслужил во многом своей неординарностью и близостью к народу.