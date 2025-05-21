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Трамп обвинил в измене окружение Байдена за сокрытие информации

По словам Трампа, окружение Байдена скрывало важную информацию о состоянии здоровья президента страны и делало это намеренно.
Анастасия Бобылева 2025-05-21 02:33:45
© Фото: Samuel Corum - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress

Американский президент Дональд Трамп заявил, что окружение экс-лидера США Джо Байдена совершили измену. Речь идет о сокрытии информации о состоянии физического и умственного здоровья лидера страны.

«Они украли президентство, подвергли нас огромной опасности. Это измена на высшем уровне! Они сделали это, чтобы разрушить нашу страну», - написал он в соцсети Truth Social.

По мнению Трампа, окружение знало о состоянии Байдена и пользовалось этим. Именно эти люди «открыли границу» для нелегалов, в то время как сам бывший президент никогда не заявлял, что он за открытие границы. Более того, Дональд Трамп уверен, что кто-то, кто знал о когнитивных нарушениях Джо Байдена, «завладел устройством для автоматической подписи документов». По словам нынешнего президента США, эти люди предатели и с ними должно «случиться что-то серьезное».

Ранее стало известно о болезни Джо Байдена. У бывшего американского лидера диагностировали агрессивную форму рака.

#сша #Дональд Трамп #Джо Байден #Президент #болезнь
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