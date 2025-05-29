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Рубио в беседе с Лавровым приветствовал обмен пленными между РФ и Украиной

Глава Госдепа США Марко Рубио призвал Москву и Киев к продолжению конструктивного диалога для завершения конфликта.
Ян Брацкий 2025-05-29 01:46:51
© Фото: Ken Cedeno - Pool via CNP Consolidated News Photos Global Look Press

Госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с Министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым приветствовал обмен пленными между Москвой и Киевом по формуле 1000 на 1000 человек. Об этом журналистам сообщила спикер Госдепартамента Тэмми Брюс.

С ее слов, Рубио призвал к продолжению конструктивного диалога между сторонами конфликта, назвав это единственным путем к его прекращению, отметила Брюс.

Напомним, телефонный разговор Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио состоялся накануне вечером. Стороны подробно обсудили ход урегулирования украинского конфликта и будущее российско-американских отношений.

Рубио констатировал готовность официального Вашингтона способствовать сближению переговорных позиций Москвы и Киева. Стороны также подтвердили готовность продолжать конструктивный и взаимоуважительный диалог.

Ранее Марко Рубио уличил Европу в стремлении к войне. По словам госсекретаря, США хотят мира, а глава Белого дома Дональд Трамп желает, чтобы необходимость в огромных расходах на оборону отпала. Эти деньги лучше инвестировать в развитие экономики, подчеркнул американский лидер.

#в стране и мире #сша #Лавров #МИД РФ #переговоры #Госдепартамент #Рубио
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