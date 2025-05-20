В то время как в Вашингтоне желают достижения мира, европейцы призывают к войне. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио.

«Один из кардиналов, с которым я встречался, сказал... что американский президент хочет мира, а некоторые европейцы постоянно призывают к военным делам, словно мир перевернулся», - рассказал политик.

Рубио добавил, что Трамп хочет, чтобы необходимость в огромных расходах на оборону снизилась. По его словам, эти деньги можно вложить в развитие экономики, пишет РИА Новости.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Трамп желает скорейшего достижения договоренностей по украинскому конфликту. Американский лидер заявил об этом в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, который состоялся 19 мая.