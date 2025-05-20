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Рубио: в США хотят мира, а Европа призывает к войне

По словам госсекретаря США, Дональд Трамп желает снизить затраты на оборону и увеличить вложения в развитие экономики.
Глеб Владовский 2025-05-20 06:57:49
© Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP Keystone Press Agency Globallookpress

В то время как в Вашингтоне желают достижения мира, европейцы призывают к войне. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио.

«Один из кардиналов, с которым я встречался, сказал... что американский президент хочет мира, а некоторые европейцы постоянно призывают к военным делам, словно мир перевернулся», - рассказал политик.

Рубио добавил, что Трамп хочет, чтобы необходимость в огромных расходах на оборону снизилась. По его словам, эти деньги можно вложить в развитие экономики, пишет РИА Новости.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Трамп желает скорейшего достижения договоренностей по украинскому конфликту. Американский лидер заявил об этом в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, который состоялся 19 мая.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Европа #призывы #Марко Рубио
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