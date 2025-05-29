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Источник: алкоголь подросткам перед резней в Байкальске купили знакомые

Сейчас подозреваемых допрашивают следователи.
Ирина Егорова 2025-05-29 14:22:43
© Фото: sledcom38, Telegram © Видео: sledcom38, Telegram

Двое совершеннолетних - знакомый одной из девушек и брат нападавшего - купили алкоголь компании, которая решила отметить день рождения в частном доме в Байкальске, закончившийся трагедией. Парни задержаны, их допрашивают следователи, сообщает региональный СК.

Они подозреваются в вовлечении несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий. 

Источник в правоохранительных органах в комментарии «Звезде» описал схему в деталях.

«Как поясняют сами подростки, они сделали заказ у знакомого одной из девушек, которая присутствовала на этом "мероприятии". Он 18-летний. Поэтому со стороны магазина нет нарушений никаких. После того как они выпили, то попросили брата нападавшего подвезти еще. Это второй фигурант», - уточнил собеседник телеканала.

Напомним, что накануне компания молодых людей отмечала в частном доме день рождения. Все учились в одной школе, хорошо знали друг друга. В какой-то момент один из парней зарезал четырех друзей, устроил пожар и после погиб сам. Еще четверо находятся в больнице. По одной из версий, причиной агрессии мог стать отказ одной из девочек в близости. Власти Байкальска объявили траур 28, 29 и 30 мая.

#пожар #нож #Алкоголь #Трагедия #подростки #нападение #наш эксклюзив #Байкальск
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