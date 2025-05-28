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Источник: безответная любовь могла стать причиной расправы в Байкальске

В какой-то момент один из парней зарезал четырех друзей, устроил пожар и после погиб сам. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.
Ирина Егорова 2025-05-28 12:20:46
© Фото: irkprocnews, Telegram

Предполагаемый нападавший, который расправился со своими друзьями в частном доме в Байкальске, мог зарезать их из-за отказа девушки, в которую влюбился. Об этом «Звезде» рассказал источник в правоохранительных органах.

Также собеседник телеканала привел некоторые детали трагедии, которая произошла сегодня в Иркутской области. По его словам, напавший подросток окончил девять классов, воспитывался в полной семье. Его друзья также были из благополучных семей, все они учились в одной школе.

Компания собралась на даче, чтобы отметить день рождения. Одна из девушек в какой-то момент увидела, как нападавший М. накинулся на ее подругу, заступилась за нее, выбежала из дома и позвала на помощь соседей. Они вызвали полицию и скорую, рассказал брат одной из пострадавших девушек «Звезде».  

Также известно, что в пожаре умер только сам нападавший. Четыре подростка госпитализированы, двое из них - в тяжелом состоянии. В Байкальске объявили трехдневный траур в связи с гибелью подростков, сообщила городская администрация. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

#Иркутская область #подростки #наш эксклюзив #любовь #расправа #Байкальск
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