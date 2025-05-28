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В Байкальске объявили трехдневный траур из-за трагедии с подростками

Пятеро подростков погибли в результате нападения и пожара. Еще четверо остаются в больницах.
Ирина Егорова 2025-05-28 09:17:20
© Фото: irkprocnews, Telegram

Власти Байкальска объявили трехдневный траур - 28, 29 и 30 мая - после массового убийства подростков, произошедшего в частном доме, передает 360.ru со ссылкой на главу администрации Василия Темгеневского.

«Массовое убийство подростков в Приангарье произошло вследствие употребления спиртного на дне рождения», - написал он. 

В результате трагедии погибли пятеро подростков, еще четверо находятся в больнице - один из них в тяжелом состоянии.

Напомним, что следователи предполагают, что компания молодых людей отмечала в частном доме день рождения. В какой-то момент один из парней зарезал четырех друзей, устроил пожар и после погиб сам. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

#пожар #нож #Иркутская область #Трагедия #траур #подростки #Байкальск
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