В Байкальске объявили трехдневный траур из-за трагедии с подростками

Власти Байкальска объявили трехдневный траур - 28, 29 и 30 мая - после массового убийства подростков, произошедшего в частном доме, передает 360.ru со ссылкой на главу администрации Василия Темгеневского.

«Массовое убийство подростков в Приангарье произошло вследствие употребления спиртного на дне рождения», - написал он.

В результате трагедии погибли пятеро подростков, еще четверо находятся в больнице - один из них в тяжелом состоянии.

Напомним, что следователи предполагают, что компания молодых людей отмечала в частном доме день рождения. В какой-то момент один из парней зарезал четырех друзей, устроил пожар и после погиб сам. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.