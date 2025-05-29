ВС России установили триколор над освобожденной Гнатовкой в ДНР

Минобороны России показало, как военнослужащие подняли российский флаг над освобожденной Гнатовкой.

В сводке о проведении специальной военной операции за 29 мая оборонное ведомство заявило, что российские войска взяли под контроль населенный пункт в Донбассе. Гнатовку заняли бойцы 10-го гвардейского танкового полка «Южной» группировки войск.

На кадрах ведомства показано, как военнослужащие устанавливают триколор на крыше административного здания.

«Сложность при штурме заключалась в том, что была большая открытка (открытая местность. - Прим. ред.), по которой было тяжело зайти. Противник не спал, работал по нам активно огнем из стрелкового оружия, из артиллерии, но мы зашли, закрепились», - рассказывает гранатометчик с позывным Рыжий.

По словам бойца, противник активно применяет FPV-дроны и артиллерию, а в ближний стрелковый бой с россиянами не вступает.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.