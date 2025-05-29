Комроты рассказал, как удалось отвлечь боевиков при штурме Богдановки

Корреспондент «Звезды» Артем Желтиков работает в зоне спецоперации. Он пообщался с командиром роты из состава 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» Денисом Деревниным. Тот рассказал, как удалось освободить Богдановку на территории Донецкой Народной Республики.

Как отметил корреспондент, вначале одной группе штурмовиков удалось подойти к Богдановке с юга. Они закрепились в трех сотнях метров от противника. После этого последовало длительное ожидание - почти четверо суток, пока удалось подвести силы с противоположной, северной стороны.

«Подтянув необходимые силы для захода с северной стороны, мы осуществили отвлекающий маневр, завязав бой. Противник отвлекся, и я дал команду на штурм группе, которая находится на южной стороне», - вспоминает командир роты.

Ко второму удару противник оказался не готов. В результате штурмовики смогли прорваться в опорный пункт боевиков и взять их в окружение. После этого враг был обречен.

Ранее российское оборонное ведомство показало видео с боями за населенный пункт Строевка в Харьковской области. На кадрах можно наблюдать, как наши огневые средства наносят поражение вражеским позициям, бронетехнике и боевикам.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.