Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Богдановка на территории Донецкой Народной Республики.

Уточняется, что населенный пункт удалось освободить подразделениям группировки войск «Центр» в результате активных действий.

Также отмечено, что в зоне ответственности группировки нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники семи украинских бригад. Это произошло в районах населенных пунктов Новая Полтавка, Криворожье, Лысовка, Водянское, Удачное (ДНР), а также Межевая и Новоподгорное (Днепропетровская область).

При этом неприятель за сутки потерял до 410 боевиков, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, а также два орудия полевой артиллерии.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры освобождения Сухой Балки бойцами ВС РФ. Сам населенный пункт был взят под контроль совсем недавно, 22 апреля.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.