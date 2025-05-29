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Москвич рассказал, как проснулся от дыма и летящего стекла во время атаки БПЛА

Осколки украинского беспилотника атаковали жилой дом, в котором живут мужчина с семьей.
Гоар Хачатурян 2025-05-29 12:00:05
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Хлопок от удара БПЛА разбудил жителя Москвы примерно в 01.50 ночи. Ударом беспилотника выбило стекла окон. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал очевидец события Михаил.

«Все произошло ночью, примерно без десяти два. Все спали, проснулись от громкого хлопка, кругом - звук летящего стекла и много дыма было поначалу, он достаточно быстро рассеялся. Скорее это была пыль, потому что вместе со стеклами разлетелись мелкие частицы стен», - рассказал мужчина.

По его словам, дети спали недалеко от окна, но, к счастью, летящие осколки собрала плотная штора. Никто не пострадал, но ребенок получил небольшой порез на локте. Взрыв был снаружи, поэтому все обломки упали на землю, за пределами дома.

Семья первым делом эвакуировалась из квартиры. Вскоре приехали экстренные службы, которые начали разбирательство.

«Через полчаса у нас от ТСЖ были люди, через час уборщицы помогали нам», - сказал Михаил.

Управа района обеспечила комфортное нахождение семьи в квартире до замены окон - пообещали уложиться в три-четыре дня. Михаил с женой все эти дни будут находиться дома.

«Благо погода хорошая», - отметил мужчина.

Напомним, что минувшей ночью многоквартирный дом на проспекте Вернадского в Москве атаковал украинский беспилотник. Были повреждены фасад и остекление дома. На месте работают специалисты оперативных служб.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы и средства ПВО уничтожили три украинских дрона, атаковавших столичный регион.

#Москва #бпла #наш эксклюзив
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