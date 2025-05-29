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Опубликованы кадры с проспекта Вернадского в Москве после атаки дрона ВСУ

В жилом доме, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Ирина Егорова 2025-05-29 08:04:09
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Фасад и остекление жилого дома на проспекте Вернадского в Москве, куда этой ночью упали обломки одного из украинских беспилотников, повреждены. Это видно на кадрах «Звезды».

На месте работают специалисты оперативных служб - полицейские, кинологи, сотрудники МЧС.

Жители пострадавшей квартиры в момент атаки находились дома, по словам женщины, они с сыном спали у окна, но плотная штора защитила их от осколков.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших в результате атаки нет. Также градоначальник уточнил, что всего за ночь силы ПВО сбили над столичным регионом три дрона ВСУ.

#Москва #дрон #ВСУ #наш эксклюзив #жк #"Проспект Вернадского"
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