Собянин сообщил подробности об обломках БПЛА на проспекте Вернадского

Представители оперативных служб столицы работают на проспекте Вернадского, куда упали обломки одного из уничтоженных украинских беспилотников.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Серьезных повреждений и пострадавших в доме на проспекте Вернадского по предварительной информации нет», - сообщил градоначальник.
Ранее Собянин сообщил, что силы и средства ПВО уничтожили три украинских дрона, атаковавших столичный регион.
Незадолго до атаки БПЛА Росавиация приостановила работу московского аэропорта Внуково. Сейчас там не принимают и не выпускают пассажирские самолеты.
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