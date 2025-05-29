Собянин сообщил подробности об обломках БПЛА на проспекте Вернадского

Представители оперативных служб столицы работают на проспекте Вернадского, куда упали обломки одного из уничтоженных украинских беспилотников.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Серьезных повреждений и пострадавших в доме на проспекте Вернадского по предварительной информации нет», - сообщил градоначальник.

Ранее Собянин сообщил, что силы и средства ПВО уничтожили три украинских дрона, атаковавших столичный регион.

Незадолго до атаки БПЛА Росавиация приостановила работу московского аэропорта Внуково. Сейчас там не принимают и не выпускают пассажирские самолеты.