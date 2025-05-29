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Лавров и Фидан обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины

Второй раунд прямых переговоров делегаций России и Украины пройдет в Стамбуле 2 июня.
Ян Брацкий 2025-05-29 00:05:09
© Фото: Mustafa Kaya XinHua Global Look Press

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом. Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили ситуацию вокруг Украины.

«Состоялся обмен мнениями по ситуации вокруг украинского кризиса, включая обсуждение инициатив по политическому урегулированию», - говорится в сообщении российского МИДа.

За пару часов до этого у российского министра состоялся телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио.

Глава МИД России рассказал ему о подготовке Москвой конкретных предложений к очередному раунду прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле.

Рубио заверил Лаврова, что Вашингтон готов способствовать сближению позиций сторон, а президент США Дональд Трамп нацелен на скорейшее завершение конфликта.

Темой разговора также стало дальнейшее развитие двусторонних отношений России и Соединенных Штатов. Лавров и Рубио подтвердили обоюдный настрой на конструктивный и уважительный диалог.

Напомним, второй раунд переговоров России и Украины пройдет в Стамбуле 2 июня. Москва оперативно разработала меморандум, излагающий российскую позицию по преодолению кризиса, подчеркнули в МИД.

#Украина #Турция #Лавров #МИД России #переговоры #Фидан
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