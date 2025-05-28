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Песков: РФ и Украина готовят перечень условий для временного перемирия

Сейчас Москва и Киев разрабатывают проекты меморандумов, далее предстоит согласовать тексты.
Ирина Егорова 2025-05-28 14:19:36
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Пока Россия и Украина не перешли к стадии временного перемирия и прекращения огня, но переговорные команды стран работают над этим, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сейчас стороны разрабатывают проекты меморандумов, далее предстоит согласовать тексты и только после этого выработать перечень условий для временного перемирия, уточнил он.

«Вот этим сейчас занимаются наши переговорные команды», - добавил пресс-секретарь.

Москва в скором времени подготовит документ, работа находится в завершающей стадии, сейчас Россия готовится к следующему раунду переговоров, ранее заявлял Песков. Также в скором времени будет определена и дата новой встречи делегаций.

Подготовить проекты со своим видением урегулирования конфликта и прекращении огня стороны договорились на встрече в Стамбуле 16 мая. Изначально переговоры были запланированы на 15 мая, однако украинская сторона в этот день в Стамбуле не появилась. Встреча продлилась около двух часов, на начальной стадии присутствовала также турецкая сторона.

#Россия #Украина #Песков #Прекращение огня #меморандум #урегулирование
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