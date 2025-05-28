Кремль заявил о завершающей стадии работы над проектом меморандума по Украине

Проекты меморандумов РФ и Украины скоро станут известны, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Работа над подготовкой документа российской стороны находится в завершающей стадии, уточнил представитель Кремля.

«Скоро этот документ появится», - уточнил Песков.

Также сейчас Россия готовится к следующему раунду переговоров, подчеркнул Песков. Он добавил, что Москва продолжает контакты с Вашингтоном и благодарна Штатам за усилия по урегулированию конфликта.

Песков допустил возможность встречи Путина и Зеленского в качестве своеобразного итога конкретных договоренностей Москвы и Киева.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что дата нового раунда переговоров будет объявлена в ближайшее время. Сейчас ведется работа над меморандумом, где будут описаны принципы и сроки урегулирования, а также условия прекращения огня. Также он перечислил основные требования России к статусу Украины, без которых мирное урегулирование невозможно.