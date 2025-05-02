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На Сикстинской капелле установили дымоход перед избранием папы римского

Тайное собрание начнется 7 мая. Если из трубы пойдет белый дым - это будет означать, что новый папа римский избран, если черный - то кардиналы не определились.
Ирина Егорова 2025-05-02 22:20:57
© Фото: Ettore FerrariKeystone Press Agency, Global Look Press © Видео: Vatican News - English/YouTube

Работники Ватикана и пожарные установили дымоход на крыше Сикстинской капеллы, сигнализирующий об избрании папы римского, сообщает Vatican News.

Тайное собрание начнется 7 мая, где соберется более 130 кардиналов. Они будут сжигать бюллетени конклава, и, если из трубы пойдет белый дым - это будет означать, что новый папа римский избран, если черный - то кардиналы не определились с новой главой католической церкви.

Первые зафиксированные папские выборы в этой капелле состоялись в 1492 году. Однако постоянным местом проведения конклавов оно стало с 1878 года. Сикстинская капелла известна своими фресками итальянского художника Микеланджело. Она находится близ площади Святого Петра, где во время конклава соберутся тысячи людей, ожидающих решения голосования.

Основными кандидатами на пост 267-го папы являются 70-летний госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин, латинский патриарх Иерусалима кардинал Пьербаттист Пиццабалл, которому 60 лет, а также 69-летний архиепископ Болоньи кардинал Маттео Мария Дзуппи, который находится во главе Итальянской епископской конференции.

Новым папой римским не против стать и президент США Дональд Трамп. Он сам об этом в шутку заявил журналистам. 

Напомним, что 88-летний папа римский Франциск умер 21 апреля. Он скончался от инсульта, который привел к коме и необратимой сердечной недостаточности. Он занимал эту должность с 2013 года. Проститься с ним прилетели делегации из 130 стран, Россию на похоронах представляла министр культуры Ольга Любимова.

#Выборы #Ватикан #пожарные #Папа Римский #кардиналы #Конклав #дымоход
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