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Конклав по избранию нового папы римского начнется 7 мая

Дату определили сегодня на закрытом заседании кардиналов.
Сергей Лебедев 2025-04-28 14:50:51
© Фото: Evandro Inetti, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Конклав, на котором изберут нового папу римского, состоится 7 мая этого года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в Ватикане.

Дату определили сегодня на закрытом заседании кардиналов. Ожидается, что о проведении голосования официально объявят в ближайшее время.

«Есть дата конклава, она будет сообщена», - цитирует La Repubblica кардинала Джузеппе Версальди.

Конклав традиционно проводится в Сикстинской капелле. На него соберутся более 130 кардиналов.

Напомним, ровно неделю назад в возрасте 88 лет умер папа римский Франциск. Он скончался от инсульта, который привел к коме и необратимой сердечной недостаточности. В минувшую субботу состоялись похороны понтифика.

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