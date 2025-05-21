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Путин: боевики ВСУ на конкурсе идиотов заняли бы второе место

Глава государства заявил, что Россия воюет с неонацистами в лице вандалов из ВСУ.
Игнат Далакян 2025-05-21 09:33:07
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Разрушение ВСУ памятников времен Второй мировой войны показывает, что Россия воюет с неонацистами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Это дает нам все основания говорить, что это люди с идеологией неонацизма. А как по-другому?» - сказал он.

Глава государства также добавил, что на конкурсе идиотов вандалы из ВСУ заняли бы второе место.

«Почему? Потому что идиоты. Делая то, что они делают, они показывают, кто они такие есть», - сказал президент.

Напомним, что российский лидер Владимир Путин накануне посетил Курскую область. Глава государства приехал в регион впервые после полного его освобождения от украинских боевиков.

#ВСУ #Владимир Путин #разрушение памятников
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