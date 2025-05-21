Разрушение ВСУ памятников времен Второй мировой войны показывает, что Россия воюет с неонацистами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Это дает нам все основания говорить, что это люди с идеологией неонацизма. А как по-другому?» - сказал он.

Глава государства также добавил, что на конкурсе идиотов вандалы из ВСУ заняли бы второе место.

«Почему? Потому что идиоты. Делая то, что они делают, они показывают, кто они такие есть», - сказал президент.

Напомним, что российский лидер Владимир Путин накануне посетил Курскую область. Глава государства приехал в регион впервые после полного его освобождения от украинских боевиков.