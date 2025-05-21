Путин посетил строящуюся Курскую АЭС-2

Владимир Путин в Курской области посетил строящуюся Курскую АЭС-2. Глава государства впервые приехал в регион после полного его освобождения от украинских боевиков.

В городе Курчатов российский лидер также провел совещание с руководителями муниципалитетов Курской области.

Атомную электростанцию в Курчатове возводят для замещения выбывающих из эксплуатации энергоблоков первой станции - Курской АЭС. Первый энергоблок Курской АЭС-2 планируют запустить к концу года.

Кроме того, Владимир Путин встретился с врио губернатора региона Александром Хинштейном, представителями добровольческих организаций и руководителями муниципалитетов Курской области.