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Путин посетил строящуюся Курскую АЭС-2

Президент РФ впервые с начала конфликта на Украине посетил Курскую область.
Игнат Далакян 2025-05-21 08:58:38
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Владимир Путин в Курской области посетил строящуюся Курскую АЭС-2. Глава государства впервые приехал в регион после полного его освобождения от украинских боевиков.

В городе Курчатов российский лидер также провел совещание с руководителями муниципалитетов Курской области.

Атомную электростанцию в Курчатове возводят для замещения выбывающих из эксплуатации энергоблоков первой станции - Курской АЭС. Первый энергоблок Курской АЭС-2 планируют запустить к концу года.

Кроме того, Владимир Путин встретился с врио губернатора региона Александром Хинштейном, представителями добровольческих организаций и руководителями муниципалитетов Курской области.

#в стране и мире #Курская область #Владимир Путин #Курская АЭС-2
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