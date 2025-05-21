Президент России Владимир Путин посетил Курскую область. Глава государства приехал в регион впервые после полного освобождения от ВСУ. Кадрами поделилась пресс-служба Кремля.

Российский лидер провел встречу с волонтерами в гуманитарном штабе в Курской области. На встрече также присутствовали врио главы региона Александр Хинштейн, а также первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко.

О полном освобождении Курской области глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину 26 апреля. Приграничные районы региона удалось вернуть под контроль российских войск почти через девять месяцев после вторжения ВСУ.

До этого Владимир Путин посещал Курскую область в марте после успешной операции «Поток», которая позволила бойцам ВС РФ прорваться в тыл к украинским боевикам в регионе.