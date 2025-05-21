Появились кадры встречи Путина с жителями Курской области. Видеозапись опубликовала пресс-служба Кремля.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что встреча проходит в гуманитарном штабе в Курской области. Среди участников присутствуют волонтеры из движения «Народный фронт».

Во встрече также принимал участие врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Путин прибыл в Курскую область в среду, 21 мая. Это первый его визит с момента освобождения региона от боевиков ВСУ.

Напомним, 26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов доложил президенту РФ об освобождении Курской области.