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Появились кадры встречи Путина с жителями Курской области

Российский лидер также встретился с работавшими в регионе волонтерами.
Глеб Владовский 2025-05-21 08:55:54
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Появились кадры встречи Путина с жителями Курской области. Видеозапись опубликовала пресс-служба Кремля.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что встреча проходит в гуманитарном штабе в Курской области. Среди участников присутствуют волонтеры из движения «Народный фронт».

Во встрече также принимал участие врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Путин прибыл в Курскую область в среду, 21 мая. Это первый его визит с момента освобождения региона от боевиков ВСУ.

Напомним, 26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов доложил президенту РФ об освобождении Курской области.

#Курская область #Владимир Путин #встреча #волонтеры
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