Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу празднует 70-летний юбилей

Сегодня, 21 мая, Герой России, генерал армии Сергей Шойгу отмечает свой юбилей. Ему исполнилось 70 лет.

Половину жизни Шойгу трудится на высоких постах в руководстве России. Через его биографию прошла вся новейшая история государства. За это время он успел поработать на самых разных должностях.

В 1991 году Сергей Кужугетович стал инициатором и создателем спасательной службы России. Под его руководством корпус со штатом в 150 человек расширился до 300 тысяч спасателей, а операции с участием россиян стали известны на весь мир. Многими министр руководил лично - в России, Сербии, Армении, Таджикистане. Главный спасатель страны выезжал на места катастроф в любое время суток.

В 1990-е ему пришлось участвовать в урегулировании межнациональных конфликтов в Абхазии, Южной Осетии, Ингушетии, Чечне. А в ноябре 2012 года Сергей Шойгу возглавил Министерство обороны России. За следующие 12 лет Вооруженные силы страны прошли масштабную модернизацию. Войска оснастили новейшими системами вооружений, и это повысило боевую готовность армии.

На этой должности Шойгу застал и испытание ковидом. Во времена пандемии наши военные строители возводили госпитали, а военные медики создавали вакцину. Также справляться с вирусом помогали специалисты РХБЗ.

Сейчас Сергей Шойгу занимает пост секретаря Совбеза РФ, где курирует вопросы национальной безопасности и взаимодействие с ключевыми союзниками нашей страны, а также выполняет дипломатические поручения Верховного главнокомандующего. Параллельно он продолжает возглавлять Русское географическое общество.

Сергей Шойгу награжден орденами Святого апостола Андрея Первозванного с мечами, «За заслуги перед Отечеством», «За личное мужество», орденом Александра Невского, орденом Почета и другими наградами.

Телеканал «Звезда» поздравляет Сергея Кужугетовича с днем рождения и желает крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях!