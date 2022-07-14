Шойгу заявил, что Россия в 1992 году не дала истребить население Южной Осетии

Министр обороны РФ поздравил участников той миротворческой операции и поблагодарил их за нужную на тот момент работу.

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Первая миротворческая операция Российской Федерации, которая началась 14 июля 1992 года в Южной Осетии, была сделана на одном дыхании и стала важной для страны работой, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на мероприятии по случаю 30-летия миротворческой операции по урегулированию грузино-осетинского конфликта.

«Эта первая миротворческая операция была сделана на одном дыхании, очень быстро», - сказал министр.

Опыт миротворческой операции Шойгу назвал уникальным, отметив, что комиссия, в которую вошли представители всех силовых структур, была создана за несколько дней.

«Я имею в виду будущее МЧС, тогда госкомитет, заместитель министра обороны, первый заместитель министра внутренних дел, первый заместитель ФСБ - все это было собрано воедино», - добавил Шойгу.

Он поздравил участников той миротворческой операции и поблагодарил их за нужную на тот момент работу.

«В то время, я уверен абсолютно, особенно мое поколение, мы были абсолютно убеждены в том, что все это временно, и наша страна опять будет большой и сильной, и опять будет Советский Союз, и никто никуда не уйдет, все будут жить в мире и согласии», - отметил Шойгу.

Министр отметил, что в условиях продолжающихся вооруженных столкновений приходилось вести переговоры и с представителями обеих конфликтующих сторон, и с лидерами незаконных вооруженных формирований, которые отказывались подчиняться официальным властям.

«Не скрою, было сложно. Но результат того стоил - Россия не дала истребить народ Южной Осетии», - добавил Шойгу.

Южноосетинская война началась 5 января 1991 года. 14 июля 1992 года в зону конфликта были введены Смешанные силы по поддержанию мира в составе трех батальонов - российского, грузинского и осетинского.

Сергей Шойгу тогда был сопредседателем смешанной контрольной комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов