«Брались за любую работу»: как Шойгу сделал МЧС России лучшим в мире спасательным ведомством

В субботу, 17 апреля, исполнится 30 лет, как глава министерства обороны Сергей Шойгу возглавил Российский корпус спасателей, преобразованный в дальнейшем в МЧС. За 21 год на посту руководителя им была проделана огромная работа по становлению и развитию министерства. О том, с чего все начиналась Шойгу рассказал в интервью «Российской газете».

Глава Минобороны отметил, что назначение в Корпус спасателей было инициативой Ивана Силаева, который на тот момент занимал пост главы правительства страны. До этого глава кабинета министров РСФСР намеревался поставить Шойгу на пост руководителя комитета по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Однако в результате голосования Верховного Совета осенью 1990 года его кандидатуру поддержали только 46% депутатов.

Через несколько дней после этого Силаев позвонил Шойгу в Красноярск и сообщил, что подписал два документа: один - представление на должность председателя Инновационного комитета, второе - представление на заместителя председателя Госстроя.

«Уже потом я подал ему рапорт, как на деревню дедушке. Мол, сил больше нет сидеть перед вами. Отпустите на строительство Богучанской станции. Иван Степанович позвал и говорит, есть к тебе такое предложение - возглавить Российский корпус спасателей. Я, помню, спросил Силаева, а что это за Корпус такой? Отвечает: понятия не имею, но, кажется, это интересно», - поделился министр.

Шойгу рассказал, что первая команда МЧС состояла из семи человек. Все они были спасателями и ради этого на службе просили отпуск без содержания, приходили на работу без какой-либо зарплаты.

«Так трудились несколько месяцев. А ведь какие ребята собрались из контрольно-спасательной службы у альпинистов! Первую спасательную операцию провели, вторую. Потом землетрясение в Джаве. И все это на свои деньги происходило - ездили, реагировали. Я помню, что бы ни случилось, все время говорили: сейчас вызовем Шойгу», - сказал глава Минобороны.

Шойгу акцентировал, что изначально не планировал становиться спасателем, а тем более формировать МЧС. На тот момент у него была одна мысль «это создадим, и опять куда-нибудь поеду что-то строить». Однако с каждой операцией все втягивались в работу и появилось четкое понимание, как это все должно выглядеть и делать.

«Мы у многих перенимали опыт, а когда пришло осознание, что в стране происходит огромное количество событий, которые надо прогнозировать, предупреждать, многое приходится восстанавливать, понял: для этого нужен Государственный комитет, особое министерство», - сказал Шойгу.

Глава Минобороны добавил, что в то время они брались за любую работу и благодаря полученному опыту удалось создать эффективную структуру со своим противоминным и кинологическим центрами, мобильно-спасательными отрядами, а также авиацией, пиротехниками для подрыва льда и опасных зданий.



Сергей Шойгу был назначен руководителем Российского корпуса спасателей в 1991 году, после преобразования до ноября того же года возглавлял Госкомитет РСФСР по чрезвычайным ситуациям. С ноября 1991 по январь 1994 года был главой Госкомитета по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, с января 1994 по май 2012 года руководил МЧС.