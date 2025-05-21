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Вучич отказался «прятаться под стол» от вопросов Каллас о визите в Москву

Сербский лидер готов к критике со стороны главы евродипломатии.
Константин Денисов 2025-05-21 21:34:43
© Фото: Roman Naumov URA.RU Globallookpress

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не намерен «прятаться под стол» от вопросов главы евродипломатии Каи Каллас о его визите в Москву на 9 мая. Об этом сербский лидер сообщил в интервью TV Pink.

«У меня был с ней ясный разговор, и я недвусмысленно объяснил позицию Сербии, я не прятался. Уверен, что она повторит этот вопрос. Не стану прятаться под столом, избегать этого», – сказал Вучич.

Ранее президент Сербии заявил, что коллективного Запада больше не существует.

Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо неоднократно подвергались критике со стороны лидеров стран Евросоюза за посещение Москвы и принятие участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.

Некоторые европейские страны даже закрыли свое небо для пролета борта Фицо, и тому пришлось добираться в Россию через Баку.

Ранее премьер-министр Сербии Александр Вулин предположил, что его страна никогда не станет членом Евросоюза. По его словам, Белград потратил десятки лет, пытаясь вступить в ЕС, поэтому безответственно заявлять, что теперь это не важно.

#в стране и мире #Сербия #ЕС #Александр Вучич #кая каллас #Евродипломатия
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