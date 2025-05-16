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Вучич заявил, что коллективного Запада больше нет

Сербский президент Александр Вучич выразил надежду на европейское будущее для своей страны.
Ян Брацкий 2025-05-16 18:12:46
© Фото: Georg Wendt, dpa, Global Look Press

Коллективного Запада в его привычном понимании больше не существует. Таким мнением поделился президент Сербии Александр Вучич. С его слов, это дает Белграду возможность для дополнительного прогресса на пути в европейское сообщество. Сербский лидер в эти дни находится в Албании, где проходит саммит ЕС.

«Сегодня ясно, что так, как мы представляли коллективный Запад, такого больше нет. Это нам дает дополнительные возможности для прогресса в Европе и одновременно - возможность работать с партнерами еще быстрее и сильнее», - заявил Вучич, слова которого транслировались на сайте мероприятия.

Вучич также поделился своими впечатлениями от рабочего ужина с представителями Евросоюза. Отдельно он поблагодарил премьер-министра Польши Дональда Туска за его европейские инициативы относительно Западных Балкан и отношение к Сербии в целом.

Вучич высказал мнение, что все это дает шанс пробудить надежду в его стране на европейское будущее.

Ранее премьер-министр Сербии Александр Вулин предположил, что его страна никогда не станет членом Евросоюза. По его словам, Белград потратил десятки лет, пытаясь вступить в ЕС, поэтому безответственно заявлять, что теперь это не важно.

Но сейчас перед страной стоит задача лучше узнать о перспективах вступления в БРИКС, добавил Вулин. Выбрать между ЕС и БРИКС сербы смогут на референдуме в ближайшие два-три года, полагает премьер.

#Сербия #ЕС #Саммит #Балканы #Вучич #Вулин
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