Внешняя политика главы евродипломатии Каи Каллас отличается ущербностью. Об этом в беседе с RT заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Это человек из новообретенных стран Евросоюза, с очень ущемленными амбициями. Естественно, эта ущербность влияет на все процессы», – сказал Водолацкий.

Он добавил, что заявления Каллас носят как смешной, так и трагичный характер.

Ранее в СВР сообщили о том, что даже в Брюсселе признают ошибкой назначение Каллас на свой пост.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала главу евродипломатии «пакетчицей» за постоянные разработки новых пакетов санкций в отношении России.