МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Госдуме указали на ущербность внешней политики Каи Каллас

Ошибочность назначения Каллас главой евродипломатии начали признавать даже в ЕС.
Константин Денисов 2025-05-21 19:16:54
© Фото: IMAGO Tanel Meos Globallookpress

Внешняя политика главы евродипломатии Каи Каллас отличается ущербностью. Об этом в беседе с RT заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Это человек из новообретенных стран Евросоюза, с очень ущемленными амбициями. Естественно, эта ущербность влияет на все процессы», – сказал Водолацкий.

Он добавил, что заявления Каллас носят как смешной, так и трагичный характер.

Ранее в СВР сообщили о том, что даже в Брюсселе признают ошибкой назначение Каллас на свой пост.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала главу евродипломатии «пакетчицей» за постоянные разработки новых пакетов санкций в отношении России.

#в стране и мире #Мария Захарова #МИД РФ #Госдума РФ #кая каллас #виктор водолацкий #Евродипломатия
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
2
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
3
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
4
Вьетнам. Оружие Победы
5
Северный десант
6
Высшая школа ПВО
7
Фрегаты 11356. Россия/Индия
8
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
9
Броневики СВО. Часть 1
10
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 