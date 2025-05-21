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СВР: роль Каллас практически сведена к нулю в украинском вопросе

В Брюсселе начинают признавать, что ошиблись с ее назначением на пост высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, отметили в СВР.
Игнат Далакян 2025-05-21 15:12:21
© Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости

Роль главы евродипломатии Каи Каллас в обсуждении украинского урегулирования практически сведена к нулю. Об этом сообщили в Службе внешней разведки России.

По данным ведомства, главу евродипломатии отстранили от подготовки документов стратегического планирования в области оборонной политики Европейского союза. По поступающей информации, ее работа была неудовлетворительной.

Некомпетентность Каллас в кулуарах ЕК фиксируют с раздражением, отметили в СВР. В Брюсселе начинают признавать, что ошиблись с ее назначением на пост высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

«Очевидно, что Каллас не в состоянии учитывать нюансы позиций стран и может строить только упрощенные схемы, которые зачастую лишены всякого смысла», - добавили в СВР.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «пакетчицей» Каю Каллас в ответ на слова главы евродипломатии о разработке следующего пакета антироссийских санкций после принятия 17-го.

#разведка #Украина #евросоюз #свр #кая каллас
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