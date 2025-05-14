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Захарова одним словом оценила заявление Каллас о новых санкциях против РФ

Мария Захарова ответила Кае Каллас на ее слова о разработке следующего пакета антироссийских санкций после принятия 17-го.
Дарья Ситникова 2025-05-14 03:59:05
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала в своем Telegram-канале слова европейской дипслужбы Каи Каллас о введении новых антироссийских санкций.

«Пакетчица», - написала официальный представитель МИД РФ.

До этого Каллас заявила, что Евросоюз не остановится во введении санкций против России, после принятия 17-го пакета он начнет разрабатывать следующий.

Недавно стало известно, что в 17-ый пакет антироссийский санкций ЕС может ввести ограничения против 149 судов, которых считают причастным к теневому флоту. Уточняется, что примерно 25 из них находятся в Северном и Балтийском морях.

Со слов доктора политических наук, европейские страны так и будут вводить санкции против РФ вне зависимости от продвижения переговоров по украинскому конфликту.

#Россия #Мария Захарова #ЕС #санкции #МИД РФ #кая каллас
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