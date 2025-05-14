Захарова одним словом оценила заявление Каллас о новых санкциях против РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала в своем Telegram-канале слова европейской дипслужбы Каи Каллас о введении новых антироссийских санкций.

«Пакетчица», - написала официальный представитель МИД РФ.

До этого Каллас заявила, что Евросоюз не остановится во введении санкций против России, после принятия 17-го пакета он начнет разрабатывать следующий.

Недавно стало известно, что в 17-ый пакет антироссийский санкций ЕС может ввести ограничения против 149 судов, которых считают причастным к теневому флоту. Уточняется, что примерно 25 из них находятся в Северном и Балтийском морях.

Со слов доктора политических наук, европейские страны так и будут вводить санкции против РФ вне зависимости от продвижения переговоров по украинскому конфликту.